PSG : Ménès espère une rotation face à Nice « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le nul (2-2) du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique de Marseille dimanche en championnat, Pierre Ménès a pointé du doigt le choix d'Unai Emery de ne pas faire assez tourner son onze de départ. Le consultant de Canal+ a trouvé "les Parisiens très en dessous sur le plan physique". "Finalement, Paris reste invaincu mais montre quand même des failles. Certains joueurs - et ce n'est pas une question d'âge parce que j'ai envie de parler de Motta et de Mbappé - étaient très émoussés sur le plan physique. Il faudrait peut-être injecter un peu de sang neuf vendredi prochain contre Nice au Parc des Princes. Ce serait bien par exemple qu'un jour, Lo Celso soit exceptionnellement titulaire", a écrit le journaliste sur son blog. L'entraîneur parisien avait effectué deux changements par rapport au match de mercredi face à Anderlecht en Ligue des Champions : Thiago Silva et Thomas Meunier avaient remplacé Presnel Kimpembe et Daniel Alves. L'entraîneur parisien avait effectué deux changements par rapport au match de mercredi face à Anderlecht en Ligue des Champions : Thiago Silva et Thomas Meunier avaient remplacé Presnel Kimpembe et Daniel Alves.

