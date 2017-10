Lyon : 3e club formateur dans le Big 5 « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Observatoire du football CIES a publié une étude ce lundi sur les centres de formation les plus productifs en Europe. Comme en 2016, Lyon se place à la 3e place avec 31 joueurs formés au club et en activité dans les cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). L'OL est encore devancé par le Real Madrid (41) et le FC Barcelone (34). Rennes (22) est le deuxième club français de ce classement à la 8e place. Plus loin, on retrouve Nantes (21) et Monaco (21) au 11e rang, suivi du PSG (20). Marseille ne figure pas dans le top 50. A noter que l'Ajax Amsterdam (71) est en tête si on prend en compte les 31 ligues européennes. Devant le Dinamo Zagreb (67), le Partizan Belgrade (61) et le Real Madrid (58). A noter que l'Ajax Amsterdam (71) est en tête si on prend en compte les 31 ligues européennes. Devant le Dinamo Zagreb (67), le Partizan Belgrade (61) et le Real Madrid (58).

