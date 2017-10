Divers : Cassano s'est "cramé tout seul"

Joueur talentueux mais trop irrégulier, Antonio Cassano (35 ans) restera une grande déception du football italien. Sans club aujourd'hui après avoir quitté l'Hellas Verone cet été, quelques semaines après sa signature, l'Italien reconnait que son caractère a gâché sa carrière.

"Je suis un mec problématique, car je ne sais jamais avec quelle humeur je vais me réveiller chaque matin. J'aurais très bien pu jouer sur une autre planète, mais mon souci était que je n'aimais pas m'entraîner, j'aimais manger ce que je voulais. Je me suis cramé tout seul. J'ai joué dans les plus grands clubs du monde, comme le Real et l'Inter, et je suis persuadé qu'avec une autre tête sur mes épaules, j'aurais pu jouer sur Mars, avec Neymar et Messi", a lancé Cassano à Rai Sport.