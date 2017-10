Real : Marcelo vole au secours de Benzema

Visé par les critiques de certains observateurs, dont Gary Lineker (voir ici), l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (29 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. Buteur dimanche face à Eibar (3-0) en Liga sur une passe décisive du Français, le latéral gauche Marcelo (29 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison) a encensé son partenaire.

"Benzema est un très grand joueur. Et nous avons beaucoup de joueurs qui marquent des buts, des joueurs tels que Cristiano, Asensio ou Isco. Mais c'est normal que les gens en demandent plus, parce que les gens veulent voir les attaquants marquer. Pourtant, on a pu voir que Benzema était plus qu'un simple buteur. Pour moi, c'est le meilleur", a assuré le Brésilien pour Movistar +.

Important dans le jeu des Merengue, Benzema appréciera.