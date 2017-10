Lyon : Genesio répond aux critiques « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début de saison poussif, l'Olympique Lyonnais a relevé la tête avec trois succès consécutifs contre Monaco (3-2) et Troyes (5-0) en Ligue 1 puis Everton (2-1) en Europa League. Très critiqué ces dernières semaines, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio a savouré la montée en puissance de son équipe. "Depuis trois matchs, on a plus de réussite, mais on la mérite plus. J'ai la sensation qu'on accumule de la confiance, c'est la différence avec le début de saison. Sur certains matchs, ce n'était pas toujours abouti, mais je pense qu'on a été très sévère avec nous car on n'a perdu qu'un seul match toutes compétitions confondues cette saison et ça montre le caractère de cette équipe", a précisé Genesio. Et Lyon n'avait pas eu à rougir lors de cette défaite en chutant sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-2) en L1 le 17 septembre dernier. Et Lyon n'avait pas eu à rougir lors de cette défaite en chutant sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-2) en L1 le 17 septembre dernier.

News lue par 3860 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+