Milan : une piste pour remplacer Montella

Tenu en échec par le Genoa (0-0), le Milan AC a confirmé ce week-end ses difficultés du début de saison. De plus en plus fragilisé, l'entraîneur Vincenzo Montella pourrait bientôt perdre son poste et une piste existe pour le remplacer. Selon Record, le club lombard songe à Paulo Sousa, qui a entraîné la Fiorentina entre 2015 et 2017.

Après neuf journées de Serie A, le Milan AC est 11e à douze points du leader, Naples.