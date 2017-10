Liverpool : Klopp critique sa défense « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Liverpool a été balayé par Tottenham (4-1) lors de la 9e journée de Premier League. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs, et notamment de ses défenseurs. Le technicien allemand ne digère pas le premier but encaissé. "Si je suis sur le terrain sur le premier but, alors Harry Kane ne peut pas prendre le ballon. Cela n’arriverait pas si j’étais sur le terrain. Le premier but était incroyablement facile à défendre. Tout était mauvais de notre part", a lâché l'ancien coach de Dortmund. Coupable sur ce but, Dejan Lovren peut se sentir visé... Coupable sur ce but, Dejan Lovren peut se sentir visé...

