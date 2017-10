ASSE : Cabella incertain pour le derby « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il pourrait s'agir d'une très mauvaise nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. Prêté par l'Olympique de Marseille cette saison, le milieu offensif Rémy Cabella (27 ans, 6 matchs et 1 but en L1 avec St Etienne cette saison) réalise des débuts intéressants avec les Verts et s'est imposé comme un membre indispensable de l'équipe d'Oscar Garcia. Malheureusement, l'international français a été touché au pied contre Montpellier (0-1) en Ligue 1 vendredi. D'après les informations du quotidien régional Le Progrès, Cabella souffre d'un hématome important au niveau de la cheville et devrait rater le match de Coupe de la Ligue face à Strasbourg mercredi. Mais plus grave encore, la présence du Tricolore contre l'Olympique Lyonnais le 5 novembre prochain en L1 est incertaine. Le joueur doit faire un point avec le staff médical stéphanois ce lundi.

News lue par 3039 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+