Real : Zidane rend un hommage à Ronaldo Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce lundi, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait être récompensé par la FIFA avec le titre de meilleur joueur de l'année 2017. Interrogé sur ce probable succès du Portugais, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a encensé sa star. "Ronaldo est le meilleur joueur de sa génération, il l'a déjà montré à plusieurs reprises. Il est toujours présent dans les matchs importants, il fait toujours la différence. Il va gagner le titre de meilleur joueur FIFA de l'année et c'est amplement mérité", a estimé le technicien français après la victoire face à Eibar (3-0) en Liga dimanche. Dans le même temps, Zidane devrait être logiquement nommé entraîneur de l'année par la FIFA. Et c'est également mérité pour le coach des Merengue. Dans le même temps, Zidane devrait être logiquement nommé entraîneur de l'année par la FIFA. Et c'est également mérité pour le coach des Merengue.

News lue par 1647 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+