PSG : Verratti conteste la version de Mbappé

Après le nul du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-2) dimanche en Ligue 1, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a indiqué que son équipe n'avait peut-être pas mesuré l'importance de ce match (voir ici). Une analyse contestée par son coéquipier Marco Verratti (24 ans, 6 matchs en L1 cette saison).

"Je pense qu’il s’est mal exprimé. On savait, on avait parlé avant le match. On a expliqué que c’est un match différent des autres. Ce n’était pas un match facile. On doit féliciter l’OM. (...) Pour Kylian, on avait parlé de la spécificité du Clasico. Après, il est très jeune. C’est bien aussi d’avoir des joueurs qui ne pensent pas beaucoup à l’importance du match et qui sont tranquilles dans la tête. Mais on le savait très bien. On voulait gagner surtout pour nos supporters", a rectifié l'Italien en zone mixte.