OM : Garcia pas surpris par Luiz Gustavo

Auteur d'une superbe performance, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Luiz Gustavo (30 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a brillé pour son premier Clasico face au Paris Saint-Germain (2-2) en Ligue 1 dimanche. Devant les médias, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia a encensé le niveau de jeu du Brésilien.

"C’est Luiz, c’est pour cela qu’on est allé le chercher, c’est un grand joueur du football mondial. On le sait, et moi je le sais depuis toujours. Rien de plus. Le meilleur joueur brésilien sur le terrain ? On peut dire ça comme ça, mais je n’ai pas bien regardé les autres. Il y avait beaucoup de joueurs fantastiques sur le terrain, et pas seulement du côté du PSG", a souligné le coach phocéen.

Nommé homme du match et noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (), Gustavo a impressionné.