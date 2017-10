EdF : Théo Hernandez brandit la menace Espagne « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est décidément une mode ! Après le défenseur central de l'Athletic Bilbao Aymeric Laporte jeudi dernier (voir ici), c'est au tour du latéral gauche du Real Madrid Théo Hernandez (20 ans, 4 matchs en Liga cette saison) de mettre la pression sur l'équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps. Frustré par les récents choix du technicien tricolore, le défenseur n'écarte pas d'évoluer avec l'Espagne. "Je suis Français, mais on va voir ce qui va se passer. Si la sélection ne m’appelle pas, on va voir ce que je vais faire. Si je suis fermé à l'idée d'évoluer avec l'Espagne ? Non, non pas du tout. (...) Agacé ? Oui, un petit peu", a reconnu Hernandez devant les médias. En tout cas, une telle sortie n'est pas le meilleur moyen pour séduire Deschamps... En tout cas, une telle sortie n'est pas le meilleur moyen pour séduire Deschamps...

