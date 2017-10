OM : le regret de Payet « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'Olympique de Marseille aurait sans doute signé pour un match nul avant la rencontre, c'est finalement la déception qui prédomine dans le camp marseillais après le clasico de dimanche face au Paris Saint-Germain (2-2). Rejoint dans le temps additionnel, les Marseillais ont des regrets, à l'image de Dimitri Payet (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison). "On a répondu présent. On a encore une fois marqué, chose qu’on a fait à chaque fois cette saison. On aurait pu tuer ce match. On a eu la balle pour", a assuré le capitaine de l'OM dans des propos rapportés par RMC. En fin de match, Morgan Sanson avait loupé le cadre sur une grosse occasion pour le club phocéen. "Ce qu’on a montré, c’est qu’on avait appris de la saison dernière (défaite 1-5) et que si on mettait le bleu de chauffe face aux grosses équipes, on pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous, a néanmoins ajouté le Réunionnais. Marseille devra s'appuyer sur cette prestation pour la suite de la saison. "Ce qu’on a montré, c’est qu’on avait appris de la saison dernière (défaite 1-5) et que si on mettait le bleu de chauffe face aux grosses équipes, on pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous, a néanmoins ajouté le Réunionnais. Marseille devra s'appuyer sur cette prestation pour la suite de la saison.

