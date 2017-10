OM : Neymar, Rami en rigole « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du match nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (2-2) dimanche en Ligue 1, l'attaquant parisien Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a été expulsé après deux mauvais gestes. Si le Brésilien a trouvé cette sanction injuste (voir brève 8h26), le défenseur central marseillais Adil Rami (31 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a évoqué ce fait de match avec le sourire. "Neymar ? Moi, je ne l'ai pas fait disjoncter. Il a disjoncté tout seul, je pense que son premier carton est mauvais. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, mais sur un Clasico comme ça, je pense que c'est un manque de maturité un petit peu car c'est flagrant et un peu dangereux. Le second, je n'ai pas vu", a confié Rami en zone mixte. Averti une première fois pour une semelle sur Morgan Sanson, Neymar a été ensuite expulsé pour une mauvaise réaction après une faute grossière de Lucas Ocampos. Averti une première fois pour une semelle sur Morgan Sanson, Neymar a été ensuite expulsé pour une mauvaise réaction après une faute grossière de Lucas Ocampos.

