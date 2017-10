PSG : Emery envoie un message aux arbitres « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Du côté du Paris Saint-Germain, on ne digère pas l'expulsion de Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) face à l'Olympique de Marseille (2-2). Sanctionné d'un deuxième carton jaune à la 87e minute pour un geste d'humeur sur Lucas Ocampos, l'attaquant parisien peut compter sur le soutien de son entraîneur Unai Emery, qui demande aux arbitres de protéger les grands joueurs. "Je crois que l'arbitre a besoin aussi de penser bien. Il faut protéger les joueurs. Le carton jaune, je crois que ce n'est pas juste pour Neymar. C'est un joueur qui veut jouer. Il n'est pas en confettis mais si tous les matchs, il subit de la provocation, de l'agressivité... Je crois que c'est un travail de tous de protéger les joueurs importants, et ce, dans les deux équipes, parce que Payet aussi est un bon joueur", a expliqué le coach parisien après la rencontre. Les Marseillais avaient prévu de faire sortir Neymar de son match, et ils ont réussi. Les Marseillais avaient prévu de faire sortir Neymar de son match, et ils ont réussi.

