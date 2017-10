PSG : Neymar et son expulsion "injuste" Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) n'a pas terminé son premier clasico face à l'Olympique de Marseille (2-2). L'attaquant du Paris Saint-Germain a été expulsé à la 87e minute après un mauvais geste sur Lucas Ocampos qui lui a valu un deuxième carton jaune. Une décision "injuste" pour le Brésilien. "Je crois que mon expulsion était exagérée et injuste. Pendant tout le match, j’ai reçu pas mal de coups, j’ai des marques sur tout le corps. C’est une action où j’ai tenté de continuer même après avoir subi la faute. J'ai pris un coup et j'ai été révolté de le prendre par derrière. C’est pour ça que je me suis retourné vers lui pour lui demander pourquoi ça ? Il est fou ? Par derrière en plus. Lui a exagéré et a tout fait ce que l’arbitre voulait, c’est-à-dire m’expulser", déclaré Neymar au micro d'Estadio Interativo. L'Auriverde s'est aussi plaint des projectiles lancés par des supporters marseillais durant la rencontre ( L'Auriverde s'est aussi plaint des projectiles lancés par des supporters marseillais durant la rencontre ( voir la brève de 08h08 ).

