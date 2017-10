PSG : Neymar râle contre les projectiles « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son premier clasico face à l'OM (2-2) dimanche soir, Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a vécu une soirée compliquée. Avant son expulsion à la 87e minute, l'attaquant brésilien a subi des jets de projectiles au moment de tirer un corner et n'a pas apprécié cette attitude des supporters marseillais. "Ils ont jeté de tout ! Des baguettes, des bouteilles de jus d’orange, du coca. Je crois que ça ne fait pas partie du football mais bon... Je ne sais pas si la Fédération voit ça comme du football. Ce n’est pas normal. (...) Ce n'est pas le football ça. Je crois que ce n'est pas le bon chemin du football. C'est comme si au restaurant, on lançait des fourchettes et des couteaux sur les cuisiniers. Ce n'est pas normal", a lancé le Parisien au micro d'Esporte Interativo après la rencontre. Neymar ne gardera pas un très bon souvenir de sa découverte du stade Vélodrome. Neymar ne gardera pas un très bon souvenir de sa découverte du stade Vélodrome.

