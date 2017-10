PSG : Mbappé charge l'arbitre

Lors du match nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (2-2) ce dimanche en Ligue 1, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) est devenu dingue après la main non signalée du défenseur marseillais Jordan Amavi dans la surface (voir ici). Averti d'un carton jaune pour son comportement, l'ancien Monégasque a chargé Ruddy Buquet.

"Il faut que les arbitres se mettent au niveau. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'a pas été au niveau comme nous. Sauf qu'on a le mérite de le reconnaître. On ne peut pas discuter avec eux, on a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous et c'est un problème. On fait tous partie du même spectacle, on veut donner du plaisir aux gens. Il y avait deux bonnes équipes sur le terrain, mais on ne peut pas discuter avec les arbitres. C'est un problème, mais je pense qu'il y a une commission qui pourra régler ça. Ce dimanche, on a un joueur qui a été sanctionné et l'arbitre a fait une erreur. Donc, pourquoi les arbitres ne pourraient pas être sanctionnés aussi ?", s'est demandé Mbappé.

Des propos qui devraient faire du bruit...