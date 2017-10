OM : la frustration de Garcia

Tout proche de l'emporter, l'Olympique de Marseille a été finalement accroché par le Paris Saint-Germain (2-2) ce dimanche en Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia a affiché sa frustration par rapport au scénario de la partie.

"On a perdu deux points... Nous sommes très déçus et très frustrés. C’est aussi en partie un peu de notre faute, on a la balle du 3-1 que l’on peut mettre. A 2-1, à 10 contre 11 à quelques minutes de la fin, on ne doit pas permettre à l’adversaire d’avoir une opportunité d’égaliser. On est plus que déçu mais le contenu a été très bon", a souligné le coach phocéen.

Pour nourrir des ambitions dans ce championnat de France, l'OM devra parvenir à rééditer ce genre de performance.