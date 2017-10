PSG : Emery regrette le penalty oublié « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à but d'Edinson Cavani sur coup-franc à la 92e minute (voir ici), le Paris Saint-Germain a arraché le nul sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-2) ce dimanche en Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur parisien Unai Emery a déploré le penalty oublié pour son équipe sur une main du défenseur marseillais Jordan Amavi dans la surface (voir ici). "L'expulsion et le fait d'avoir été mené 2-1, c'était difficile pour nous, mais l'équipe a montré qu'elle avait du caractère. Il y avait un penalty très clair qui n'est pas sifflé. Le carton jaune pour Neymar n'est pas juste non plus. Un Clasico à Marseille, c'est difficile", a reconnu le technicien espagnol. Si le penalty pour la main d'Amavi était évident, l'expulsion de Neymar n'était absolument pas illogique en raison de deux mauvais gestes du Brésilien. Si le penalty pour la main d'Amavi était évident, l'expulsion de Neymar n'était absolument pas illogique en raison de deux mauvais gestes du Brésilien.

