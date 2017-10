OM : Rami veut se servir de ce match

Auteur d'une performance collective remarquable, l'Olympique de Marseille a été tout proche de l'emporter face au Paris Saint-Germain, mais a été tenu en échec (2-2) sur le fil en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le défenseur central marseillais Adil Rami (31 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a tenté de se projeter sur le reste de la saison.

"Il n'a rien manqué mais ça fait chier... On s'était dit avant le match qu'on se battrait et qu'on jouerait avec le cœur. Vu la physionomie du match, on peut être super déçu. Au moins, on a prouvé que si on joue avec cette mentalité, on peut être en haut du classement. Mais ça fait chier, quand on est défenseur, de prendre un but sur coup-franc. Chez nous, on peut rivaliser avec n'importe qui parce que notre douzième homme fait très mal", a assuré le Français pour Canal +.

Avec un tel visage, l'OM peut effectivement nourrir des ambitions dans ce championnat de France.