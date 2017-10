PSG : Cavani savoure son égalisation

Dans le temps additionnel, l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (30 ans, 9 matchs et 9 buts en L1 cette saison) a arraché le nul face à l'Olympique de Marseille (2-2) ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, l'Uruguayen a savouré ce but décisif, inscrit sur coup-franc (voir brève 22h57), pour son équipe.

"C’est un but important parce que le match commençait à passer. C’était les dernières minutes. On avait besoin de ça, c’est tout. C’est difficile de jouer ici avec cette bonne ambiance. C’est bien et il reste encore beaucoup de matchs. On a pris un point important. Nous avons besoin de nous améliorer sur beaucoup de choses. Le chemin est long, il y a beaucoup de compétitions. Nous devons continuer à travailler", a jugé le Parisien.

Grâce à Cavani, le PSG reste invaincu cette saison toutes compétitions confondues.