OM : S. Mandanda - "c'est une déception" « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été accroché par le Paris Saint-Germain (2-2) ce dimanche. Avec le but égalisateur du buteur parisien Edinson Cavani à la 92e minute, le portier marseillais Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception au micro de Canal +. "Là tout de suite, c’est une déception. On pensait tenir la victoire, on avait fait ce qu’il fallait, du début à la fin. On avait travaillé énormément, puis il y a ce coup-franc cruel à la dernière minute, qui nous tue un peu. Avant le match, si on nous dit un match nul, on signe sûrement tout de suite. Mais avec la physionomie de la partie, c’est la déception qui prime", a commenté le gardien, affecté. Une désillusion pour l'OM, qui pensait tenir sa première victoire contre le PSG depuis novembre 2011... Une désillusion pour l'OM, qui pensait tenir sa première victoire contre le PSG depuis novembre 2011...

News lue par 4038 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+