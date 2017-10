PSG : Kurzawa taclé par Riolo

A la mi-temps du Clasico ce dimanche, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se neutralisent (1-1, en cours) lors de la 10e journée de Ligue 1. Auteur d'une première période décevante, le latéral gauche parisien Layvin Kurzawa (25 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne se montre pas à la hauteur de ce choc et se retrouve critiqué sur les réseaux sociaux, notamment par le consultant de la radio RMC Daniel Riolo.

"Quelqu'un peut prévenir Unai Emery pour Layvin Kurzawa ? Je crois qu'il ne voit pas bien...", a déploré Riolo sur Twitter. L'ancien Monégasque dispose encore de 45 minutes pour relever la tête lors de cette rencontre.