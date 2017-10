Troyes : Garcia relativise la gifle

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Troyes a été surclassé par l'Olympique Lyonnais (0-5) ce dimanche. Malgré le lourd revers de son équipe, l'entraîneur de l'ESTAC Jean-Louis Garcia a tenu à relativiser cette défaite.

"J'ai trouvé notre première période intéressante, équilibrée. Dans le jeu, on est avec eux, que ce soit dans la maîtrise, les situations, et on rivalise. A la mi-temps, on a le sentiment qu'avec un peu plus de justesse, on pourrait les contrarier. Malheureusement, on prend ce but au bout de trois minutes. (...) L'OL était plus fort, c'est un des trois gros du championnat. Perdre 5-0 à la maison, ça pique un peu... C'est toujours regrettable car on avait fait de bons matches jusque-là. Après, ce n'est qu'une défaite. On a souffert ensemble donc à nous de réagir très vite", a lancé le technicien tricolore devant la presse.

Actuellement 13e au classement, Troyes tentera de réagir face à Amiens en Coupe de la Ligue mercredi.