Atletico : le héros Gameiro savoure « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 9e journée de Liga, l'Atletico Madrid a battu le Celta Vigo (1-0) grâce à un but de l'attaquant Kevin Gameiro (30 ans, 3 apparitions et 1 but en Liga cette saison) ce dimanche. Très peu utilisé en ce début de saison, l'international français a bien évidemment savouré cette réalisation décisive pour les Colchoneros. "Je suis très heureux. Je sors d'une période difficile mais maintenant que je joue, je peux aider l'équipe et marquer des buts. C'est très important pour moi et pour ma confiance, mais aussi pour l'équipe, parce qu'aujourd'hui nous avons gagné. Cela n'a pas été le meilleur match de notre saison mais le résultat, c'est que nous avons gagné. C'était l'objectif", a apprécié Gameiro pour beIN Sports. Associé à Antoine Griezmann lors des deux derniers matchs de l'Atletico, Gameiro va-t-il réussir à revenir dans les petits papiers de son coach Diego Simeone ? Associé à Antoine Griezmann lors des deux derniers matchs de l'Atletico, Gameiro va-t-il réussir à revenir dans les petits papiers de son coach Diego Simeone ?

News lue par 3776 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+