Lyon : Genesio prévient Mariano et Maolida...

Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse de Troyes (5-0) ce dimanche. Satisfait de la performance de son équipe, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio a déploré le comportement de certains de ses joueurs... "On a bien fait le boulot. En première période, on a eu beaucoup de déchet technique. Mais on a su être efficace, et on a fait la différence en seconde période en gérant la fin de match. Les joueurs ont répondu présents mentalement. On accumule de la confiance. Il y a de bons joueurs dans le groupe, l'état d'esprit est là pour certains. (...) Mais j'ai vu des choses agaçantes sur le penalty de Depay, réclamé pour Mariano alors que Depay était le numéro un ou un geste de Myziane en fin de match... Il faut penser à l'équipe. Je n'aime pas ce genre d'attitude", a fustigé le technicien rhodanien. Sur le penalty finalement transformé par Memphis Depay, Mariano Diaz voulait le tirer et n'a pas caché son agacement... Le petit accrochage entre Depay et Mariano



