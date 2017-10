Lyon : Depay voulait en marquer 4...

Lors de la démonstration de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Troyes (5-0) ce dimanche à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, l'ailier lyonnais Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a brillé en inscrivant un triplé. Nommé homme du match et noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes), le Néerlandais en voulait pourtant encore plus.

"On attend beaucoup de moi, je dois trouver ma place dans l’équipe, mais je fais mon maximum et j’aurais même pu en marquer 4. C’est mon premier triplé depuis mon arrivée à Lyon, donc je suis très heureux. Je ne regarde pas vraiment ce qu’il se dit sur moi, je joue et je donne juste mon maximum", a assuré Depay pour beIN Sports.

Critiqué en ce début de saison, l'ancien joueur de Manchester United a répondu de la meilleure des manières.