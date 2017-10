Bayern : Heynckes a serré la vis après Ancelotti « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a souvent fait l'unanimité auprès de ses joueurs dans les clubs où il est passé pour sa proximité et sa bienveillance, cela n'a pas été le cas pour Carlo Ancelotti au Bayern Munich. A l'inverse, la discipline de Jupp Heynckes porte ses fruits. Depuis son arrivée sur le banc, c'est 3 matchs, 3 victoires pour le technicien allemand. Et pour arriver à cela, le nouvel entraîneur du Bayern a très vite instauré une nouvelle discipline, si l'on en croit les informations de Bild. Désormais, les portables sont interdits durant toutes les activités de groupe, les retards sont sévèrement sanctionnés, les entraînements sont plus longs et plus intenses, les joueurs doivent faire le ménage dans le vestiaire, la politesse est de rigueur avec tous les employés du club, et enfin, les joueurs partagent dorénavant leurs repas après l'entraînement. Inutile de préciser que cette nouvelle discipline ne fait pas tout non plus. Inutile de préciser que cette nouvelle discipline ne fait pas tout non plus.

