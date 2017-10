PSG : l'OM, (terrible) série en cours « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille n'a sans doute jamais affronté un Paris Saint-Germain aussi fort. Et pourtant, le club de la capitale reste sur 4 victoires de rang au Vélodrome en Ligue 1. La dernière fois que l'OM a dominé le PSG sur son terrain, c'était il y a 6 ans (!), le 27 novembre 2011. Ce jour-là, les Olympiens, dirigés par Didier Deschamps, l'emportaient 3-0. En 39 oppositions à Marseille en championnat, le PSG ne s'est pourtant imposé qu'à 10 reprises, pour 7 nuls et 22 victoires pour l'OM. C'est dire si la hiérarchie s'est inversée ces dernières années. En effet depuis six ans, Paris a remporté 12 de ses 14 dernières confrontations (2 nuls) toutes compétitions confondues face au club phocéen. Les Marseillais sauront-ils mettre fin à cette terrible série ce soir ? Le PSG reste sur 12 victoires et 2 nuls face à l'OM en 6 ans



