Sondage MF : Kanté, le meilleur choix pour Paris « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel serait le meilleur joueur pour succéder à Thiago Motta au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour 76,3% des 25.092 votants, c'est N'Golo Kanté que les dirigeants parisiens doivent recruter. On peut donc dire que vous préférez largement l'international tricolore de Chelsea au Monégasque Fabinho (17,5%), pourtant proche de signer l'été dernier. Le Portugais du FC Porto, Danilo Pereira, ne vous emballe pas (6,2%). A noter que Kanté serait bien la priorité d'Antero Henrique pour la saison prochaine. Dès à présent, donnez votre avis sur Marcelo Bielsa : l'entraîneur lillois est-il dépassé ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix

