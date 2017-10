Nice : Jallet tire la sonnette d'alarme « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rien ne va plus à Nice. Battus 2-1 par Strasbourg ce dimanche, les Aiglons enregistrent leur quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues. De quoi pousser Christophe Jallet (33 ans, 8 matchs en L1 cette saison) à tirer la sonnette d'alarme. "On a été plombé par notre première mi-temps. Une fois de plus, sur leur première occasion, ils marquent. Et nous on panique. On est sur le fil du rasoir. On a essayé de revenir en deuxième période, mais ça n'a pas suffi. La situation est préoccupante, on est 14e et on va à Paris la semaine prochaine. Il va falloir resserrer les boulons. On n'est pas à la place où on voudrait être mais pour cela, il faut s'en donner les moyens", a réagi le défenseur du Gym après la rencontre.

