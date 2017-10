L1 : Troyes 0-5 Lyon (fini)

Avec un triplé de Depay, l’Olympique Lyonnais a surclassé Troyes (5-0) ce dimanche pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

En début de partie, les débats étaient équilibrés entre les deux équipes avec un round d’observation de plusieurs minutes. Après un premier quart d’heure insipide, l’ESTAC se procurait la première occasion du match avec un coup-franc de Khaoui qui frôlait la lucarne de Lopes, totalement battu sur cette frappe. Dans la foulée, les Gones à la suite d’un bon mouvement entre Aouar et Marçal ouvraient le score avec un tir à bout portant de Traoré (0-1, 21e).

Malgré la colère de Garcia dans sa zone technique, les Troyens ne parvenaient pas à réagir et les Lyonnais maitrisaient tranquillement cette partie avec le contrôle du ballon. Et sinon ? Pas grand-chose à signaler jusqu’à la mi-temps... Au retour des vestiaires, l’OL revenait avec de bonnes intentions ! Sur une superbe récupération de N’Dombélé, Depay prenait la profondeur et doublait la mise d’un tir placé au second poteau (0-2, 49e).

Incapable de se révolter, l’ESTAC était tout proche d’encaisser un nouveau but mais Samassa s’interposait devant Mariano. Dans la foulée, Mariano réalisait un gros boulot face à plusieurs défenseurs, mais était stoppé par Vizcarrondo... le ballon revenait immédiatement sur Depay, qui enroulait à l’entrée de la surface une frappe parfaite dans la lucarne de Samassa (0-3, 65e).

En démonstration, l’OL enfonçait encore le clou avec un penalty provoqué par Depay sur un sauvetage d’Hérelle sur sa ligne de la main. D’une panenka, le Néerlandais s’offrait un triplé (0-4, 70e) ! Très facile par la suite, Lyon ratait l’opportunité d’alourdir le score avec un duel perdu par Depay face à Samassa. Après une belle parade de Lopes sur un tir de Ben Saada, Mariano terminait le festival de son équipe avec un ultime but d’une frappe puissante à bout portant (0-5, 90e). Quelle démonstration !