PSG : Draxler n'est pas un joueur de banc

Avec les arrivées de Neymar et Mbappé durant l'été, Julian Draxler (24 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Mais le milieu offensif allemand reste heureux au sein de cette équipe.

"Mon début de saison n'a pas été simple, il m'a fallu un moment pour retrouver mon meilleur niveau mais maintenant j'estime que je suis bien et je joue un peu plus. Je profite de tous les matchs. J'évolue parfois au milieu, en numéro 8, en 10. Ce n'est pas un problème. Quand l'équipe a besoin de moi, je suis là. Je suis heureux dans cette équipe, a assuré l'ancien pensionnaire de Wolfsburg sur TF1 ce dimanche. Bien sûr, je veux toujours jouer. J'ai disputé les six derniers matchs en Ligue 1 mais en C1 je n'ai pas encore commencé. Mais c'est comme ça dans les grandes équipes. Je ne suis pas déçu même si je ne suis pas un joueur de banc. On verra dans les prochaines semaines, je suis sûr que je jouerai d'avantage et que j'aiderai l'équipe."

Draxler devrait débuter sur le banc face à l'OM ce dimanche.