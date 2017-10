OM : le PSG, Mitroglou ne tremble pas du tout « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par l'Olympique de Marseille cet été, l'attaquant Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) va disputer son premier match face au Paris Saint-Germain ce dimanche (21h sur Canal +) en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Mais l'international grec n'est absolument pas impressionné avant cette partie. "L'objectif, c'est que l'équipe soit bien et qu'on batte le PSG. Je suis attaquant, je vais faire mon boulot, mais que ce soit moi ou pas qui marque, l'important sera de gagner. On n'a pas peur du PSG, on connaît cette équipe, il y a de grands noms, mais on n'a pas peur. Il faut rester concentrés, et moi, je suis prêt", a assuré le buteur pour Téléfoot. L'OM aura bien besoin d'un bon Mitroglou pour créer l'exploit contre le PSG. L'OM aura bien besoin d'un bon Mitroglou pour créer l'exploit contre le PSG.

