PSG : Marquinhos impressionné par Neymar-Mbappé

En l'espace de quelques semaines, les attaquants du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 7 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ont déjà affiché une belle complémentarité. Une entente qui impressionne le défenseur central parisien Marquinhos (23 ans, 7 matchs en L1 cette saison).

"Neymar sait l’importance qu’il a pour Kylian, comme Messi en avait pour Neymar, et Ronaldinho pour Messi. Il a une très bonne expérience sur le plan football. Kylian, c’est quelqu’un d'adorable. Les deux se sont très bien entendus. Même s’ils ne parlent pas la même langue, je pense que les gestes, les regards disent beaucoup de choses et ça se voit sur le terrain. Ils ont le potentiel pour remporter le Ballon d’Or. C’est impressionnant ce qu’ils font sur le terrain", a assuré le Brésilien pour l'AFP.

Ce dimanche (21h sur Canal +), le duo parisien sera attendu contre l'Olympique de Marseille en clôture de la 10e journée de Ligue 1.