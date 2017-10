Barça : Digne félicité par Valverde « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titularisé lors des deux derniers matchs du FC Barcelone, le latéral gauche Lucas Digne (24 ans, 3 matchs en Liga cette saison) a été bon avec un but face à l'Olympiakos (3-1) mercredi en Ligue des Champions et une passe décisive contre Malaga (2-0) en Liga samedi. Des performances saluées par l'entraîneur des Blaugrana Ernesto Valverde. "C'est un joueur sur qui on compte et qui peut apporter énormément à cette équipe. Lui et Jordi Alba offrent des garanties à ce poste. J'utilise Jordi depuis le début de saison, mais je suis sûr que Digne jouera. Ce qu'il fait, il le fait bien, nous sommes contents de lui", a assuré le technicien espagnol pour Sport. Avec l'enchaînement important des matchs, Digne devrait disposer d'un temps de jeu correct avec le Barça cette saison. Avec l'enchaînement important des matchs, Digne devrait disposer d'un temps de jeu correct avec le Barça cette saison.

