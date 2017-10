Bayern : Heynckes déplore de la suffisance « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, le Bayern Munich a dominé Hambourg (1-0) en Bundesliga grâce à un but de Corentin Tolisso au terme d'une performance collective poussive. Devant les médias, l'entraîneur munichois Jupp Heynckes n'a pas caché son agacement par rapport à l'attitude de ses joueurs sur cette partie. "Je savais avant le match que ce serait compliqué, et je l'ai vu pendant 90 minutes. En première période, on a été un peu trop suffisants, on n'a pas réussi à trouver notre rythme. Nos passes n'arrivaient pas et notre tempo n'était pas terrible non plus. C'était mieux après le but", a analysé le technicien allemand. Exigeant, Heynckes attend une implication beaucoup plus importante de la part de ses troupes. Exigeant, Heynckes attend une implication beaucoup plus importante de la part de ses troupes.

