OM : McCourt dénonce Gomis Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Faute de mettre la main sur un buteur de premier plan, l'Olympique de Marseille s'est finalement rabattu sur Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison). Incompréhensible pour certains supporters marseillais quand le club phocéen pouvait auparavant conserver Bafatimbi Gomis (32 ans, 8 matchs et 9 buts en championnat turc cette saison), qui brille aujourd'hui du côté de Galatasaray. Mais pour Frank McCourt, l'attaquant français n'affichait pas une grosse envie de poursuivre l'aventure sur la Canebière. "Il faut deux parties pour réaliser une transaction. Et je ne crois pas que Gomis voulait rester à Marseille", lâche le propriétaire de l'OM dans le JDD. En plus de se montrer gourmand financièrement, Gomis avait aussi peur de se retrouver remplaçant en cas d'arrivée d'une pointure en attaque. En plus de se montrer gourmand financièrement, Gomis avait aussi peur de se retrouver remplaçant en cas d'arrivée d'une pointure en attaque.

News lue par 543 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+