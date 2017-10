PSG : Neymar "avait besoin de s'entraîner" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions hier samedi (retrouvez l'article ici), une certaine tension est apparue vendredi à l'entraînement entre Unai Emery et Neymar (25 ans, 7 matchs et 6 buts en L1 cette saison), le Brésilien ne souhaitant pas stopper son entraînement à deux jours du match face à l'Olympique de Marseille alors que son entraîneur lui demandait de se reposer et d'aller aux soins. S'estimant à 100% de ses moyens, la star parisienne aurait aimé continuer à jouer avec les remplaçants du match de Ligue des Champions face à Anderlecht. "Il n’a pas compris que son coach l’en empêche. Il lui a dit que le match avait eu lieu deux jours plus tôt, qu’il avait déjà assez récupéré comme ça et qu’il avait besoin de s’entraîner", explique un proche de l'ancien Barcelonais dans les colonnes de L'Equipe. Pas une bonne nouvelle pour l'OM ça : Neymar est remonté comme un coucou ! Pas une bonne nouvelle pour l'OM ça : Neymar est remonté comme un coucou !

