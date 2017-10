OM : le PSG, Armand annonce le pire... « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Sylvain Armand (37 ans) a livré son pronostic concernant le choc entre l'Olympique de Marseille et le club de la capitale ce dimanche (21h sur Canal +) en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Et l'avis de l'ex-défenseur est très tranché... "Les Marseillais n'ont aucune chance. Pour moi, ils sont trop faibles. On les a joués avec Rennes et j'ai vu trop de carences défensives, il y a trop de trous derrière. Les trois de devant, à Paris, vont se régaler", a assuré Armand pour le quotidien sportif L'Equipe. Le trio parisien Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani risque effectivement de poser quelques problèmes aux défenseurs marseillais. Le trio parisien Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani risque effectivement de poser quelques problèmes aux défenseurs marseillais.

