Bordeaux : Gourvennec a du mal à encaisser

Dans une mauvaise passe actuellement, Bordeaux s'est incliné 1-0 face à Amiens samedi. Indigne d'une équipe qui veut jouer les premiers rôles dans ce championnat pour Jocelyn Gourvennec.

"C'est une contre-performance car on a des occasions nettes. Il faut qu'on soit capable de sanctionner nos adversaires. Il faut qu'on soit plus précis. Il faut être efficace et on ne l'a pas été. Quand vous n'arrivez pas à ouvrir le score, vous n'êtes pas à l'abri d'un but. Et on a été battus sur un coup de pied arrêté. On savait à quoi s'attendre : un combat, un match de coupe. Ils ont mis de l'impact, ont joué long et ils l'ont bien fait. Amiens a été dans son match, a mis de la vitesse sur les côtés. On a fait des efforts mais on n'a parfois pas été suffisamment présent au milieu. Quand on veut jouer le haut de tableau, il faut être capable de battre les promus", a fait remarquer l'entraîneur des Girondins après la rencontre.

Des Girondins seulement 7es du classement désormais.