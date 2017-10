Guingamp : Kombouaré n'accable pas son gardien

Sur une grossière erreur de son gardien Karl-Johan Johnsson (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison), Guingamp s'est incliné 2-1 à Nantes samedi. Mais après la rencontre, Antoine Kombouaré ne voulait pas accabler son dernier rempart.

"Je ne sais toujours pas comment on a fait pour repartir avec zéro point... C'est plus que de la frustration, c'est de la déception. J'ai le sentiment que nous avions fait ce qu'il fallait pour ramener au minimum un point. On perd ce match sur un corner et un cadeau... Malgré tout, c'est encourageant. C'est l'image que je veux voir de mon équipe, celle d'une formation qui va de l'avant. Après, il faut être efficace dans les deux zones de finition. Joueur, des matchs, j'en ai ratés. Johnsson, c'est lui le plus malheureux. Il nous a souvent sauvé pas mal de situations. On va le soutenir et l'aider à relever la tête", a fait savoir l'entraîneur de l'En Avant.

A l'inverse, tout continue de sourire aux Canaris, désormais 3es du classement.