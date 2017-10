Leipzig : Werner affiche ses préférences « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impressionnant sur le front de l'attaque du RB Leipzig, Timo Werner (21 ans, 6 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) se retrouve dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Conscient de ses qualités, l'international allemand a affiché ses préférences pour son avenir. "Quand tu es un petit garçon, tu rêves toujours d'énormes clubs. Moi, c'était Manchester United avec Alex Ferguson. Ils ont eu de bons joueurs et ont toujours tout gagner. Quand tu es un petit garçon, tu es surtout pour l'équipe qui gagne, a assuré Werner au micro de Sky Sports. J'exclus de rejoindre la Ligue 1 et la Serie A. Je me sentirais à l'aise dans les trois autres grands championnats, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, pas seulement à cause du football, mais aussi à cause des villes." Paris, Monaco, Milan, Rome... Très peu pour Werner ! Paris, Monaco, Milan, Rome... Très peu pour Werner !

