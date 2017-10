Tottenham : rester à vie, Kane ne dit pas non « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Etincelant avec Tottenham, l'attaquant Harry Kane (24 ans, 11 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) se retrouve dans le viseur du Real Madrid. Mais la Maison Blanche aura du mal à débaucher l'international anglais, qui n'est pas contre terminer sa carrière chez les Spurs. "J’adorerais être l’homme d’un seul club, a indiqué le buteur londonien dans les colonnes du Daily Mirror. Cela dépend de la façon dont le club grandira, mais j’ai déjà dit que je voulais rester ici, car nous vivons une période excellente. Le centre d’entraînement est incroyable, le nouveau stade arrive, l’entraîneur est fantastique et nous avons une équipe jeune. Donc c’est génial. Les fans n’ont pas à s’inquiéter. Nous sommes tous très heureux ici et nous avons des contrats sur le long terme. Nous avons un travail à faire ici." Une excellente nouvelle pour Tottenham. Une excellente nouvelle pour Tottenham.

