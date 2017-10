PSG : pourquoi Alves a signé « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Laissé libre par la Juventus Turin l'été dernier, le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) s'est engagé avec le Paris Saint-Germain alors qu'un départ vers Manchester City semblait bouclé. Le Brésilien a indiqué les raisons de son choix. "Je suis venu pour l’ambition du club. Et pour mes amis aussi, car j’en ai beaucoup dans ce vestiaire. D’ailleurs, ils ont joué un rôle, a assuré l'Auriverde dans les colonnes du quotidien Le Parisien. A l’époque, j’avais résilié avec la Juventus et j’étais presque marié avec Manchester City. Mais mes amis sont apparus, ainsi que le club et sa direction. Tous ont commencé à m’expliquer ce qu’était réellement le PSG, ses objectifs et ce que ses responsables recherchaient : des joueurs qui apportent un plus sur et en dehors du terrain." Un excellent choix pour les deux parties. Un excellent choix pour les deux parties.

News lue par 8275 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+