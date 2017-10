PSG : Alves voit du Henry en Mbappé

Considéré comme un des joueurs les plus doués de sa génération, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) impressionne toujours autant avec le Paris Saint-Germain. Son partenaire en club, le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), n'a pas hésité à le comparer à son ancien partenaire au FC Barcelone, Thierry Henry.

"Il me fait penser à Thierry Henry. J’ai joué avec Thierry et ils font des choses similaires. Mbappé est jeune, mais sa progression est très rapide et il a des qualités incroyables. C’est un grand plaisir pour moi d’évoluer avec des joueurs de ce niveau. J’ai eu la chance d’en côtoyer quelques-uns et, sans aucun doute, Kylian est un très grand joueur", a assuré le Brésilien dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Mbappé appréciera.