Man City : Mendy, Guardiola est conquis « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une grave blessure au genou droit, Benjamin Mendy (23 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) pourrait ne plus rejouer de la saison avec Manchester City. Une tuile pour Pep Guardiola, qui n'a pas manqué d'encenser son latéral gauche. En effet, l'entraîneur catalan s'est dit très heureux de pouvoir compter sur le Français, qui participe toujours à la bonne ambiance au sein du groupe citizen. "Habituellement, les blessés de longue date sont tristes. Ils s’entraînent à part du groupe et se sentent isolés. Mais Benjamin Mendy a décidé d’être présent avec nous grâce aux réseaux sociaux, WhatsApp... Il appelle ses coéquipiers et discute par messages avec moi. Il est très important pour nous, des personnes comme lui enrichissent un groupe et rendent l’atmosphère agréable", s'est félicité Guardiola en conférence de presse. Une attitude qui colle parfaitement à l'état d'esprit de Mendy. Une attitude qui colle parfaitement à l'état d'esprit de Mendy.

