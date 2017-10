L1 : Rennes-Lille, les compos probables

En difficulté depuis le début de la saison, Rennes et Lille s’affrontent ce samedi (20h sur beIN SPORTS 8) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette partie, Christian Gourcuff est privé de Mexer, Amalfitano, Yoann Gourcuff et Sarr, blessés. Khazri est lui suspendu tandis que Bensebaini et André retrouvent le groupe. Côté nordiste, Marcelo Bielsa doit faire sans Malcuit, Soumaoro et Kouamé, blessés, tandis qu’Amadou est suspendu. Voici la composition probable des deux équipes.

Rennes : Koubek – Traoré, Gnagnon, Bensebaini, Baal – Bourigeaud, Prcic, André (c), Afonso – Maouassa, Mubele.

Lille : Maignan – Bissouma, Ié, Alonso, Ballo-Touré – T. Mendes, T. Maia – El Ghazi, Benzia (c), Araujo – Pépé.