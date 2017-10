PSG : pourquoi Verratti a douté du projet Par Eric Bethsy - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par le FC Barcelone cet été, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 5 matchs en L1 cette saison) semblait déterminé à quitter le Paris Saint-Germain. En cause, le décalage entre le discours ambitieux des dirigeants et le réel niveau des Parisiens lors du précédent exercice. "La vérité est que la saison dernière, on a traversé des moments compliqués, a expliqué l’Italien dans L’Equipe. On n'était pas vraiment à la hauteur d'une équipe qui voulait tout gagner. On nous demandait de tout gagner et il y avait beaucoup d'équipes plus fortes que nous. (...) Je n'étais pas certain qu'on était une équipe avec de très grandes ambitions. Je suis sincère : cette année, pour la première fois depuis cinq ans, je me suis demandé si je devais continuer ici. Mais j'ai été rassuré sur le projet et les ambitions." Et sur la promesse d’une énième revalorisation ? Et sur la promesse d’une énième revalorisation ?

